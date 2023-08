Herec zažil lásku ako z filmu, keď v rodnom Martine spoznal svoju prvú manželku. Helena mu učarovala už počas strednej školy, no dcéra herca Ela Romančíka († 89) ho spočiatku vytrvalo odmietala. Aj keď si jej srdce napokon získal, ich šťastie sa skončilo predčasne a Kaprálik milovanú Helenu († 33) stratil. „Mali sme nádherný harmonický vzťah. Vzali sme sa a narodili sa nám deti. Potom však Helena ochorela. Najskôr jej začali tvrdnúť kĺby na rukách,“ povedal Kaprálik v roku 2014 pre Nový Čas. Helena mala vzácnu chorobu a celý priebeh trval rok a pol. „Pamätám si, že práve sme boli so Zuzkou na Hviezdoslavovom Kubíne, kde vyhrala, a cestou naspäť sme prespali v Martine. V noci mi zatelefonovali, že Helena zomrela. Bol to pre mňa strašný šok. Nechápal som to, pretože ešte pred odchodom sme boli u špecialistov a nikto nič nezistil,“ povedal.

Dušan Kaprálik so synom Martinom a dcérou Zuzanou. Zdroj: Facebook Nova scéna

Herec sa musel s tragédiou popasovať najmä kvôli rodine, zostal totiž sám na dve deti – v tom čase 9-ročnú Zuzku a 6-ročného Martinka. „Niekedy večer sa deti pýtali a mrnkali, kde je ich maminka. Snažil som sa, aby nestratili istotu. Vysvetlil som im, že mamu už neuvidia, ale je stále s nami, a že ich ľúbi,“ dodal. Rok na to stretol šermiarku Silviu, ktorá sa pre jeho deti stala druhou mamou. Po čase sa im narodili dvojičky Ondrík a Danka.

