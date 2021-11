Doslova veľké retro predviedol v pondelok večer súťažiaci Dušan. Nedarilo sa mu už od začiatku. Prípitok bez alkoholu, stará bageta, zlý kúzelnícky program, no najmä sladký majonézový šalát. Ten okrem súťažiacich nevedeli predýchať ani diváci.

Dušan z relácie Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Cukor do šalátu? To určite nie je zvyk Topoľčancov. Nevyhlasuj svoje zvyky za naše,“ reagovala diváčka Dada. „Do šalátu cukor som v živote nevidela,“ napísala šokovaná Alena. „Snažil sa, aj jedlo bolo fajn, len ten cukor v šaláte asi nemusel byť tak cítiť,“ pokračoval Peter. „Kúzelník? Chcelo to program pre dospelých,“ reagoval sklamaný Tibor.

