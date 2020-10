Na Farme začína byť opäť dusno. Michal a Vladko si už nejaký ten čas idú poriadne na nervy, no situácia začína byť čoraz vyostrenejšia. Diváci budú svedkami drsnej hádky.

Ukrajinec Vladko ako farmár týždňa sa svojej úlohy chopil skutočne diktátorsky. Niektorým súťažiacim lezie poriadne na nervy, najviac však Michalovi. Záhorák totiž pravidelne pre hladné krky na statku loví ako jediný ryby. A keďže nedávno im hospodár Martin priniesol gril, chytené úlovky sa rozhodol chutne pripraviť. Nečakal však, čo nastane. Keď to Vladko zbadal, nastalo peklo.

,,Na Farme je zakázaný otvorený oheň! Ty si dostal výsadu chytať ryby, nie ich pripravovať,“ kričal po Michalovi.

Michal Arbet Zdroj: tv markíza

,,Takýto dilino mi tu bude rozkazovať a ja budem hladný?! Dilino neschopný, polohitler!“ reagoval nahlas nahnevaný Mišo. ,,Čo??? Poď sem! Ešte raz ťa upozorňujem, aby si vyberal slová! Ešte raz bude urážka a uvidíš! Budeš lapať po dychu. To takto starším hovoríš na Záhorí? Ešte ťa nebili po nose?“ dobehol za ním Vlado. Michal sa však nedal a rázne mu vysvetlil, že nejde o otvorený oheň, ale o oheň uzavretý v grile. ,,On pre mňa nie je človek, ale totálny ch*j,“ dodal Mišo. Ako to dopadne, uvidíte dnes na Markíze.

