Hoci Sára dookola opakuje, že Timo je iba jej dobrý kamarát, ostatní farmári a diváci si myslia niečo celkom iné. Na mladučkého 21-ročného fotografa má obrovskú slabosť, a aj keď sa snaží, nedá sa to skryť. Po dueli, v ktorom vypadol Roman, si však Sára opäť dala poriadne do nosa a so svojím zajačikom sa poriadne posekala. Napriek hádke však pri ňom v noci zostala...

Farmári 15. série. Na fotke Sára. Zdroj: tv markíza

A čo sa dialo ráno? ,,My dvaja sa už hádať nikdy v živote nebudeme,” opakovala mu a uprene mu hľadela do očí. Bolo zjavné, že v kútiku duše čakala, že ju Timo konečne pobozká, no nestalo sa tak. Tak sa k nemu aspoň pritúlila a užívala si jeho blízkosť. „Bola som nahnevaná na to, že ani jeden nevieme, ako to medzi nami je. Nejako sa to vo mne skomolilo a trošku som na neho nakričala,” vysvetlila Sára. „Vy ste spolu ešte nič nemali?” vyzvedali od nej následne farmári. „Nie. Iba sme sa šrabkali. Ani pusinku sme si nedali,” priznala sa zjavne sklamaná Sára.