Informácia, že manželstvo Dominiky Mirgovej a Petra Zvolenského prechádza krízou, šokovala všetkých jej skalných fanúšikov. Dvojica totiž roky pôsobila ako harmonický pár a nič nenasvedčovalo tomu, že by mali riešiť nejaké problémy. Jej muž sa dokonca už istý čas stretáva s novou blondínkou. Ako na to všetko reaguje speváčka?

Dominika a Peter sa brali v roku 2015 a obaja v tom čase boli ešte veľmi mladí. Obaja mali iba 23 rokov. Už vtedy im však robil obrovskú radosť synček Peťko, ktorý je pre oboch stredobod vesmíru. Manželia sa objavovali bok po boku na mnohých spoločenských akciách, neustále pridávali zaľúbené fotky a tvorili dokonalý pár nášho šoubiznisu. Že niečo medzi nimi nie je v poriadku, spozorovali fanúšikovia Dominiky minulý rok. Speváčka totiž prestala zverejňovať spoločné fotky a mnohým sa to zdalo podozrivé. Viacerí sa jej preto pýtali, či sú v pohode. „A prečo by sme nemali? Na základe toho, že ho nedávam na ‚storky‘? Už dávno som sa vyjadrila, že môj osobný život nebudem na sociálnych sieťach zdieľať. Nechcem, aby mi ľudia videli do ,kuchyne‘, z toho som už vyrástla. Moje súkromie si chcem chrániť. Verím, že to chápete,“ reagovala vtedy na dohady o možnom rozchode.

Svadba Dominiky Mirgovej a Petra Zvolenského v Trnave v roku 2015. Zdroj: Julius Dubravay

Uplynulo však niekoľko mesiacov a dohady opäť uzreli svetlo sveta. Tentoraz aj s dôkazmi, že manželia by mali skutočne prechádzať krízou. „Dominikin manžel Peťo si našiel novú spriaznenú dušu. Volá sa Klára, je tiež z Trnavy a dokonca ho zverejňuje už aj vo svojich ‚storkách‘ na Instagrame. Nedávno zverejnila krátke video a napísala k nemu ‚Môj vitamín Z‘ a pridala aj veľké srdiečko,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z blízkosti dvojice. A keď sa na Kláru pozriete, Dominike akoby z oka vypadla. Je to tiež krásna dlhovlasá blondínka.

Manželia Peter Zvolenský a Dominika Mirgová. Zdroj: Instagram zvolko.official

To, že nejde o žiadnu špekuláciu, ale o fakt, potvrdili aj slová Mirgovej asistenta. „Zatiaľ sa k tomu nebudeme vyjadrovať, ďakujeme za pochopenie," povedal nám a z jeho slov bolo jasné, že pre Dominiku je to nesmierne bolestivá téma. Ako sme sa však dozvedeli neskôr, speváčka o manželovej novej žene vôbec netušila. Vyjadrenie nám poskytla jej manažérka Lucia Medveďová.

„Áno, zachytila som tieto fotky a články, bohužiaľ, dnes ráno z médií počas toho, ako som malého viezla do školy a mrzí ma, že som sa to nedozvedela od človeka, s ktorým som strávila 10 rokov. Cítim sa hrozne. Som smutná a sklamaná. Ale keďže máme spolu krásneho a zdravého syna Peťka a myslím si, že sme obaja skvelí rodičia, verím, že nájdeme spoločnú cestu, ako byť dobrými rodičmi naďalej,” reagovala šokovaná Dominika, ktorej manžel robil len pred pár dňami spoločnosť na turnaji ich syna. Vtedy však podľa jej slov absolútne netušila, že v jeho živote je už aj druhá žena...