Česká televízia Prima informovala o údajnej hromadnej bitke, ktorá sa mala stať na Slávnostiach päťlistej ruže v Českom Krumlove v piatok 16. júna. Práve do tohto incidentu majú byť podľa výpovede jednej z obetí zapojení aj Šimon Koleň so svojou partnerkou Alex Minárikovou. Dvojica tvorí pár od spoločného účinkovania v reality šou Farma, kde sa spoznali a nakoniec statok opustili ruka v ruke. Párik spoločne s rodinou plavovlásky sa mal údajne správať agresívne voči ženám na spomínanom festivale. Obľúbený exfarmár však tvrdí, že celý incident sa stal úplne inak a obvinenia odmieta.

Šimon a Alex tvoria pár od spoločného účinkovania v reality šou Farma.

Prvotným problémom mal byť zlý výhľad vnučky napadnutej. Podľa slov napadnutej mala pred ňou stáť Alex Mináriková. Poklopkala ju po ramene a požiadala ju, aby sa uhla, pretože jej malá vnučka nevidela. Následne ju o to mala požiadať aj druhýkrát, čo bol podľa jej slov podnet na to, aby skupinka zaútočila. Otec exfarmárky mal staršiu ženu udrieť päsťou tak silno, až padla k zemi. Obete hovoria, že boli od krvi a do neďalekej reštaurácie si odišli umyť vzniknuté poranenia. Práve tam sa s agresívnou skupinou mali stretnúť opäť.

Počas duelu sa Šimon obával.

Podľa výpovede obetí sa mal miláčik divákov Šimon počas prvého incidentu len prizerať, avšak pred reštauráciou bol práve on ten, kto útok inicioval. „Udrel ma a začal ma mlátiť,“ povedala jedna zo žien. „Lietali popolníky, lietali stoly aj lavice,“ dodala druhá. Dodali, že jedna zo žien mala vytiahnuť aj nôž. Celú potýčku mali ukľudniť až privolaní policajti a napadnuté ženy boli odvezené na vyšetrenie do neďalekej nemocnice.

Celú bitku si na telefón mal natočiť svedok. Policajti majú tieto zábery k dispozícii a prípad vyšetrujú ako výtržníctvo. Pri zhromažďovaní ďalších dôkazov však môže dôjsť aj k súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. „Vo veci stále prebieha vyšetrovanie. Policajti uskutočňujú výsluchy osôb a zisťujú bližšie okolnosti celého incidentu,“ uviedla pre TVNOVINY.sk policajná hovorkyňa Juhočeského kraja Martina Joklová.

Alex sa so Šimonom lúčila počas šou až dvakrát.

Portál Markíza.sk sa spojil s exfarmárom, ktorý má na celú vec úplne iný názor. Podľa jeho slov to má byť celé prifarbené a celé to malo byť úplne inak. „Sú to klamstvá, v skutočnosti oni reálne napadli nás. My sme sa po incidente okamžite obrátili na políciu, no keďže oni nemali žiadne obrazové záznamy, musí prebehnúť vyšetrovanie. Pri prvom incidente, ktorý obe ženy opisujú, som ani nebol, ale vraj sa to udialo úplne inak. Práve jedna z nich chytila Leu (sestra Alex, pozn. red.) pod krk a jej otec sa jej zastal. Ale nič ďalej sa nedialo. My sme išli s Alex preč si niečo kúpiť a neskôr sme sa vrátili pred reštauráciu a tam už na zemi bili ich otca. Tie dve údajne napadnuté ženy tam ani vôbec neboli," vyjadril sa Šimon pre spomínaný portál.

