Nie je to tak dávno, čo influencerku Ráchel Karnížovú (23) do krvi zbil teraz už jej expriateľ Tomy Kotty. Dobité fotky zverejnila na sociálnej sieti a opísala peklo, aké po jeho boku prežívala. Prešlo niekoľko týždňov a ryšavka poskytla poriadne kontroverzný rozhovor.

Potom, čo Ráchel zverejnila fotky, na ktorých je celá dobitá, sa k tejto bitke Kotty priznal, všetko oľutoval a nastúpil na liečenie. Aktuálne však nie je známe, kde sa nachádza. Kráska s dredmi po tejto kauze opäť prijala pozvanie do internetovej relácie Snami, kde si zas pustila jazyk na špacír. „Teraz mi je strašne dobre. S nikým si nepíšem, nebola som na žiadnom rande. Užívam si život so sebou. Povedala som si, že na rande pôjdem až vtedy, ak bude ten chlap milionár alebo ja budem milionárka,“ priznala na úvod.

Ráchel sa opäť cíti byť sama sebou! Zdroj: Instagram @rachelkaa

V rámci rozhovoru sa moderátori z úcty k Ráchel vôbec na Kottyho nepýtali. Ona si však nedokázala pomôcť a neraz ho spomenula. „Rada robím s chlapmi prvý krok. V mojom živote môžem mať veci strašne ľahko, a keď ich môžem mať ľahko, tak ich nechcem. Aj s mojím bývalým som spravila prvý krok ja. Hneď som sa s ním chcela vyspať, ale on nie, nie. Povedal‚ nechcem s tebou spať len raz, a mňa to zaujalo. Keď za niekým prídem, že sa s ním chcem vyspať, hneď pôjde. Je to jednoducho tak. Ja potrebujem niečo, čo nemôže mať každý. Síce nakoniec som aj pri ňom zistila, že už aj jeho mala každá,” poznamenala na adresu Kottyho.

Tomy s Ráchel, keď to v ich vzťahu vyzeralo ako v rozprávke Zdroj: Instagram @rachellkka

Napriek traumatickému zážitku, ktorý by mnohé ženy dostal na kolená, Ráchel nestratila ani štipku sebavedomia. Nemá žiadny problém opäť hovoriť o svojich erotických zážitkoch či preferenciách. „Vôbec mi neprekáža, ak môj frajer lajkuje iné dievčatá, pretože ja som najväčšia šupa. A aj keby, tak mu poviem, aby ju zavolal do trojky,“ šokovala.

„To som už zažila. Ja, môj frajer a ďalšie dievča. Bol to super zážitok, ohodnotila by som to na 11/10. Keď to dievča od nás odišlo, bola úplne vyklepaná z toho, čo sa práve stálo. Keď odišla, ešte sme my dvaja pokračovali a on mi vtedy povedal, že som ‚psychopatka‘. Vôbec som nežiarlila, že tam bolo s nami ďalšie dievča, iba som na ňu kričala, ,‚žer, ty kur*a!” – opisovala detailne svoju skúsenosť a dodala, že s dvoma mužmi by v takejto situácii byť nechcela. „Neprekáža mi, ak ho má muž malý. Môj ex ho mal dokonalý. Škoda, že to bola jediná dokonalá vec na ňom,“ zaklincovala.

