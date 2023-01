Charizmatického Richarda Autnera (30) poznajú diváci najmä ako chirurga Romana z jojkárskeho seriálu Nemocnica. V minulosti zažiaril aj v seriáli Slovania. V živote herca však nastáva zásadná zmena. Do svojich radov ho zlanárila konkurenčná televízia Markíza, ktorá ho obsadila do šou Let's Dance. Jeho osud v Nemocnici je tak spečatený.

Markíza v pondelok odhalila posledné dve mužské celebritné mená novej série Let's Dance, ktorá štartuje už o necelé dva mesiace. A ide o tváre z konkurencie! Tanečnú výzvu prijal aj známy herec Richard Autner. Ten si získal veľkú obľubu u divákov jojkárskej Nemocnice. Tam sa zaplietol s Nelou Pociskovou, s ktorou skončil pred oltárom, no dvojica sa napokon rozviedla. Herečka totiž skončila v náručí seriálového kolegu Mariána Mitaša.

Richard Autner Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZTqKXoqg9F/

Jeho fanúšikovia a diváci seriálu však ostanú poriadne sklamaní. Tým, že ho do svojich radov zlanárila konkurenčná Markíza, pre herca to znamená koniec v Nemocnici. „Jeho účinkovanie v Let’s Dance má dohru. Televízia ho škrtla zo svojho seriálu a viac s ním už nepočíta,“ dozvedeli sme sa zo zdroja z blízkeho okolia herca. Autnera tak onedlho čakajú tanečné tréningy do nablýskanej šou.



Prečítajte si tiež: