Monika Haklová sa zviditeľnila najmä v markizáckej Farme, ale objavila sa aj v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja. Najnovšie skúša šťastie v šou Bez servítky. Súťažiaci ju hneď spoznali a bolo na nich vidieť, že sú prekvapení a sú plní očakávania, čo sa bude diať. Diváci zatiaľ mohli vidieť len dve časti, no už sú poriadne znechutení.

Monika Haklová. Zdroj: Matej Kalina

Monikina prítomnosť ich nielen zaskočila, ale im aj dosť prekáža. „Haklová? Prosím vás, prečo ju dávate k slušným ľuďom? Vážne nikto nie je zvedavý na to tupé jelito,” reagoval divák Ivan. „Nemôžem si pomôcť. Vždy, keď ju vidím, tak čistý Lurch Adams. Nikoho lepšieho ste nenašli? Už fakt idete dole vodou,” pokračovala sklamaná diváčka Simona. „Kristušát, zasa Haklica? JOJ-ka musí trpieť extrémnym nezáujmom ‚civilných‘ záujemcov,” dodala ďalšia diváčka. Vyzerá to tak, že ľudí jej príchod nepotešil a to ešte ani nevarila. Ťažko povedať, ako budú reagovať po jej piatkovom zvŕtaní sa za sporákom...

Divákom sa Monika podobá na Lurcha z Addamsovcov. Zdroj: archív

Mohlo by vás zaujímať: