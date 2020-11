Farma sa pomaly, ale isto blíži k svojmu veľkému finále. V hre ostalo už len zopár súťažiacich a tí, ktorí pôsobili ako favoriti, vypadli. Diváci si však posledné týždne začali všímať, že štáb do popredia tlačí jednu osobu. A robí to poriadne okato.

Bývalá účastníčka miss Xénia Gregušová súťažou doslova pláva. S nikým nemá väčšie konflikty a duelom sa úspešne vyhýba. Od začiatku ju diváci považovali za najsympatickejšiu dievčinu na statku. No ako sa šou blíži k svojmu koncu, fanúšikovia si začínajú všímať veci, ktoré možno doteraz prehliadali.

Kým mnohí farmári dostávajú tresty často aj za maličkosti, nad Xéniou akoby bdel neustále anjel strážny. To však ani zďaleka nie je všetko. Mnohé úlohy, ktoré im hospodár Martin Bagar dáva, krásku dávajú do popredia a odhaľujú jej kvality.

Xénia bude mať dokonca na Farme svadbu. S Lukášom, o ktorého nemá žiadny záujem. Zdroj: tv markíza



Najprv to bola farmárska miss, v ktorej, pochopiteľne, vyhrala Xénia a teraz jej idú s Lukášom vystrojiť farmársku svadbu. A toto už divákov poriadne nahnevalo. ,,Vy tak pretláčate Xéniu, že je to až do očí bijúce! Misska na farme bola vymyslená len pre ňu, lebo ona sa aj v reáli sa zúčastnila na nejednej súťaži krásy a nik iný nemal šancu, aj keď si myslím, že mala vtedy vyhrať Sára. A teraz znova svadba pre Xéniu a Lukáša a ešte v akom veľkom štýle! Len aby zase bola v centre pozornosti? Mali ste im radšej dať drevo píliť, však sa tam len flákajú, celý deň sedia, jedia a slopú! A ak, mali ste urobiť svadbu pre Sáru a Erika, keďže Xénia má Lukáša na háku a najradšej by bola s Heňom,“ napísala nahnevaná Denisa.

,,To naozaj ste už nemali z čoho čerpať? Chudák Lukáš. Akurát z neho robíte hlupáčika, ktorého kráľovná Xénia od seba odháňa a ide po Heňovi,“ pridali sa ďalší. ,,Už prestaňte Xéniu toľko protežovať! Veď je to nad slnko jasné! Najprv miss, potom svadba s niekým, o koho by ani bicykel neoprela. Veľmi nenápadné...“ napísal divák Štefan. A aby sa nezabudlo, Xénia vyhrala aj súťaž o najlepšiu masku počas ich halloweenskej párty. Naozaj iba náhoda? Ako ďaleko to teda kráska dotiahne, bude jasné už čoskoro.

