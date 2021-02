Mórová si v Svini strihla sex s Vajdom a bez problémov odhalila aj nahé prsia. Keď sme ju po premiére vo februári 2020 oslovili, ako sa jej nakrúcala táto scénka, do uzávierky nám nereagovala. S pravdou vyšla von až teraz v relácii Boris a Brambor. „Vo filme Sviňa si mala scénku, ktorú si inak Jožko Vajda veľmi pochvaľoval, bol veľmi spokojný,” zahlásil Valábik.

Mórová v relácii Boris a Brambor. Zdroj: rtvs

„Vieš, prečo bol spokojný? My sme si presne povedali, čo urobíme. Urobili sme si choreografiu, kedy mi rozopne zips, všetko sme si naplánovali do detailu. Napríklad pusy, povedali sme si, jedna pomalá, druhá rýchlejšia. Normálne to je choreografia a keď sa ide ostrá, tak to prežívaš. Tá technika, čo sme si povedali, nám ide v hlave,” prehovorila po roku Mórová. „Aj si v hlave pustíš nejaký film, aby si sa fakt nakopla na tú scénku, nejako sa vzrušila?” vyzvedal Gáborík.

„Áno, ale dôležitý je aj ten partner. Keby som tam mala nejakého ,Lala´, nebolo by to ono,” hovorí herečka. „Ale chémia tam bola, nie? Lebo Jožko Vajda povedal, že si musel po tej scénke trošku dlhšie poležať. Takže máš na neho aj takýto vplyv,” poznamenal s úškrnom Valábik a Diana zostala zaskočená.

„Aha, ja som si to nevšimla, ale tak je to asi normálne, niekoho to vzruší, niekoho možno nie. Ale ja by som sa nevzrušila, keď vidím, že tam je 50 ľudí, mne to napríklad nejde, chápeš. Viem to zahrať, ale nie je to naozaj,” vysvetlila herečka.

Prečítajte si tiež: