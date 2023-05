Znie to možno neuveriteľne, ale talentovaná a sympatická herečka Diana Mórová (53), ktorá sa onedlho objaví v seriálovej novinke na JOJ-ke so svojím ex Tomášom Maštalírom (45), je stále sama. Prečo od rozchodu s Jurajom Mokrým (46) nemá po svojom boku žiadneho partnera?

Diana Mórová hviezdi v seriáloch a vo filmoch a pred rokom sa blysla aj v tanečnej šou Let's Dance. Hoci v práci sa jej stále mimoriadne darí, v láske už toľko šťastia nemá. Diana je mamou 17-ročného syna Quida, ktorého má zo vzťahu s moderátorom a zabávačom Jurajom Mokrým. A hoci to kedysi vyzeralo na veľkú lásku, dvojica sa v lete 2009 rozišla za poriadne dramatických okolností a roky medzi nimi vládla nevraživosť. Oboch spájal už iba ich syn Quido, z ktorého je dnes už takmer dospelák. Mórová odvtedy nemala po boku žiadneho nového partnera, a ako nám priznala, na samotu si doslova zvykla. Do vankúša však rozhodne neplače.

Marta Jandová a Diana Mórová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Clf4ks5IG5P/

„Stále som sama. Asi ma tam hore niečo chráni, že som sama, lebo nemám čas a moja myseľ sa nezapodieva tým, že napríklad keď niekam odídem, musím písať mužovi a stále riešiť nejaké esemesky. Venujem sa synovi, práci a nemám myseľ zapratanú takýmito vecami. Ono to asi naozaj chce ošetriť ten softvér, lebo od mojich 16 rokov som mala v kuse partnerov, dlhoročných. Nikdy som nemala takúto dlhú pauzu. Asi to pre niečo malo takto byť. Vždy je to pre niečo! Netreba to ani siliť a pýtať sa, ježiši, prečo nemám frajera, a hľadať ho. Ono to príde,“ priznala nám s tým, že verí, že životný partner si ju raz nájde.

Diana Mórová sa onedlho objaví v novom seriáli na JOJ-ke po boku jej ex Tomáša Maštalíra. Zdroj: TV JOJ

„Jasné, že tomu verím! Keď sa aj spätne obzriem za mojimi frajermi, každý mi niečo dal. Nikoho som nikdy nehľadala, vždy to prišlo samo. Nemôžem sa dostať do situácie, že niekoho budem chcieť. Vtedy to podľa mňa nebude fungovať. Muž musí chcieť ženu. Musí jej dvoriť, lebo inak to nebude fungovať. A myslím si, že muž musí viac ľúbiť ženu, lebo potom ten vzťah dlhšie vydrží a tú ženu si viac váži,“ povedala.

Vedela by si predstaviť, že by sa raz vydala? „Neviem si to veľmi predstaviť, že by som sa vydala. Nikdy som nebola taká, že určite chcem tie biele šaty a svadbu. Ale keď to príde, príde to úplne prirodzene, to je na tom to najkrajšie. Ľudia, chráňte si lásku, venujte sa partnerovi, nielen deťom. Lebo o to prídete, sú totiž strašne zlé časy! Kedysi sme mali jeden banán, teraz máme bio banán, menší banán, taký banán! A ideme si vybrať – a presne takto to je dnes s partnermi, je to zlé! Mladí ľudia prehodnocujú vzťahy úplne zle. Keď máte problém, nemôžete od toho uniknúť tak, že hneď sa rozídete! Treba to riešiť. Muži dnes hneď vymieňajú ženu za inú. Hovorím si, čo to je? Toto nie je v poriadku. A nakoniec tí ľudia po 50-ke sa vracajú k starším láskam, lebo zistia, že ich vedia vypočuť, pomôcť, poznajú sa. A je tam tá dôvera,“ pokračovala.

Herečka nikdy nemala núdzu o nápadníkov, no v súčasnosti sa aj toto zmenilo. „Neviem, čo sa stalo, sú iné časy. Asi sa už nepodobám na tie ženy z internetov. V zahraničí nemám problém. Tam ma osloví muž, pozve ma na kávu. A tu som úspešná, ale nerozumiem, prečo tí chlapi dávajú ruky od tela preč. Veľa sa s tým stretávam. Oslovujú ma zadaní. Veľa ich má milenky, nechcem ich však haniť, mám takých aj v okolí, neviem, čo sa stalo v našej spoločnosti. Ale našťastie moje vydaté kamarátky majú super vzťahy a teším sa z toho. Baby mi hovoria, že ak chcem zažiť románik a cítiť sa ako žena, mám ísť do Talianska alebo Španielska. Tam tí muži vedia prejaviť radosť, vedia vás pozvať, vedia vám povedať, že ste žena, ale tu? Tu že by vás niekto zbalil? Viem o ženách, ktoré majú vysoké pozície, tiež majú problém s mužmi. Chlapi, robte niečo, aby sme vás mohli velebiť,“ dodala.



