Víťazka Miss z roku 2009 Denisa Mendrejová (36) má za sebou náročné obdobie. Dávnejšie odišla z toxického vzťahu a aby toho nebolo málo, jej bývalý partner Hatina ml. jej v apríli uniesol dcéry a nechcel jej ich vrátiť. Ako sa však hovorí, po každej búrke vyjde slnko a platilo to aj u nej. Na festival do Karlových Varov prišla po boku nového muža. A nie hocijakého. Žiarila po boku Janka Bartošku (36), syna Jiřího Bartošku (75).

Denisa Mendrejová a Slavo Hatina ml. majú spolu dve dcérky. Staršiu Grétku (8) a mladšiu Hannah (4). Napriek tomu, že im všetci predpovedali rýchly koniec, vydržalo im to spolu až 9 rokov. V roku 2019 sa však rozišli a bola to práve Denisa, ktorá sebe a dcérkam zbalila kufre. A len nedávno vyšlo najavo, že na to mala vážne dôvody a v harmonickom vzťahu zrejme už dlho nežila. Dokonca v apríli uverejnila zúfalý odkaz na Instagrame, že bývalý partner jej uniesol deti a podala na neho trestné oznámenie. Krátko nato jej dcéry doniesol domov, no ona ako matka prežívala päť dní plných strachu, keďže nevedela, čo je s nimi.



Temné obdobie je však, ako sa zdá, definitívne za ňou. Denisa sa totiž objavila na slávnom filmovom festivale v Karlových Varoch a rozhodne neprišla sama. Podľa českého portálu super.cz sa pred troma mesiacmi rozišla s partnerom Viktorom a momentálne žiari po boku Bartošku juniora. Blondínka mu robila aj spoločnosť na zahájení festivalu. Dvojica sa spolu držala okolo pásu a nechýbali ani zamilované pohľady, dotyky či túlenia, o čom svedčili aj ich fotografie. Vo večerných hodinách ich totiž načapali fotografi českého Blesku. Denisa sa pýši dokonalou postavou so silikónmi a tak niet sa čo čudovať, že zaujala sympatického Janka Bartošku.



Napriek všetkému sa Mendrejová k ich vzťahu vyjadruje ešte veľmi opatrne. „S Jankem sa poznáme, sme priatelia a sprevádzala som ho počas otvorenia festivalu,“ napísala nám. Denisa však žiari na všetky strany. Janek Bartoška p​atrí k najžiadanejším partiám v Českej republike. Jeho otec, slávny herec, je totiž aj prezidentom Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, a to sa jednoducho počíta… Ak toto bude naozaj nový celebritný párik, Mendrejová opäť „zalovila” v dobrých vodách.



