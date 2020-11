Denisa z Dunajskej Stredy sa už nemohla na seba pozerať a hanbila sa vyzliecť pred manželom, tak sa prihlásila do markizáckych Extrémnych premien. Mávala také stavy, že upadala do depresií a zatvárala sa do izby, aby si potajme mohla užívať svoj doslova ,,žrací" rituál. S manželom navyše veľmi túžila po bábätku. Aj to bol dôvod, prečo chcela schudnúť.

Dieťa stále nemá a ešte počas šou sa s mužom odcudzila a dvojica išla od seba. „Áno, na začiatku som chudla kvôli nemu, no po mesiaci som pochopila, že to robím pre seba. Nie pre niekoho, ale pre seba. Chcela som sa jednoducho začať mať rada a keď k tomu došlo, tak sme sa rozišli. Čo už. On je už zadaný a ja som stále sama a asi aj nejaký čas to tak aj bude. Bolo mi to ľúto, ale už mi to ľúto nie je. Každý si žijeme svoje životy,“ prezradila nám Denisa, ktorej sa podarilo zhodiť krásnych 60 kíl. Stal sa z nej úplne iný človek, no na nové telo si stále zvyká iba pomaly.

Takto dnes vyzerá schudnutá Denisa z Extrémnych premien. Zdroj: archív D.

„Ešte som si nezvykla naň, lebo má čaká dlhá cesta premeny. To, že som schudla, neznamená, že som spokojná alebo, že som s tým už sekla. Musím makať, aby aspoň to, prečo som to celé začala, malo naozaj zmysel. Chcela by som sa vytrénovať, ale chýba mi odborník, čo by mi teraz pomohol na tej ďalšej ceste. Musím momentálne veľa zarábať, aby som si mohla dovoliť dobrého trénera,“ hovorí blondínka, ktorá ešte pred rokom vážila 131 kíl. Aký je to pocit, že dnes má iba okolo 70 kg? „A viete, že ani neviem, aký bol pocit mať 131? Je to zaujímavá otázka, keďže ešte stále nemám svoj cieľ, nie som spokojná. Ale určite, keď porovnám tie čísla, tak pohybovo sa mám určite 100-krát lepšie ako predtým. Viem sa zohnúť a zaviazať si šnúrky na topánkach bez toho, aby som mala pocit závrate,“ nevie si vynachváliť „nová“ Denisa.

Tá si po rokoch konečne dopraje aj dlhší spánok a snaží sa držať si váhu. „Naučila som sa spať, doprajem si 7 – 8 hodín spánku, pretože som to nepoznala cca 4 roky. Jedlo si pripravujem vždy v dni voľna na dni, ktoré pracujem. Čiže, keď tie dni neviem cvičiť, strava je vždy základ. A keď mám voľno, doprajem si prechádzky, dlhé tréningy doma. V izbe mám fitko, takže ráno vstanem a som vo fitku. A teda cvičím podľa možností. Už to nie je, bohužiaľ, taký luxus, aby som cvičila 3-krát do dňa. Váhu si držím. Môj najväčší strach je naspäť pribrať. Váha je momentálne 70 – 72 kg,“hovorí s nádejou v hlase.

Jarka (brunetka), Milan a Denisa nedávno na spoločnej kávičke. Zdroj: tv markíza

