Niet pochýb, že Maestro Gott by sa zo svojich dievčat tešil a sršal by pýchou. Pekné počasie vyhnalo von dcéry Karla Gotta - Charlotte (17) a Nellu (15), ktoré si spolu s mamou a ich známou užili babskú jazdu. Z nových záberov je jasné, že malé dievčatká sú nenávratne preč a vyrástli z nich krásne mladé dámy.

Krátko po narodení dcérky Nelly vznikla táto fotografia pre nemeckú tlač. Zdroj: Ahaonline.cz

Podľa českého Blesku si dievčatá vychutnávali delikatesy na neskorom brunchi a vdova Ivana si s kamarátkou dopriali aj prosecco. Nahodili sa do ležérneho štýlu a stavili na čiernu klasiku. No i keď mala Ivana na sebe "iba" džínsy, tričko a jednoduché čierne sako, svoj outfit doplnila poriadne drahými špásmi. Mala na sebe kabelku so zlatou retiazkou Christian Dior za cca 4-tisíc €, topánky tej istej značky mali hodnotu 715 € a napokon vytasila okuliare za približne 404 €. Na jej uchu sa trblietali decentné zlaté náušnice s kamienkami, za ktoré vysolila okolo 420 €.

