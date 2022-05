O dva mesiace to budú dva roky, čo dcéra slávnej Blaženy z trilógie Slnko, seno... Veroniky Kánskej (55) Anna-Marie (29) randí s miliardárom Richardom Chladom (59). Aj keď si mnohí myslia, že si blondínka chce boháča pripútať bábätkom, nie je to pravda.

Ich vzťahu mnohí veľa šancí nedávali, predsa len o 30 rokov mladšia kráska a miliardár, to veľkú dôveru nevzbudzuje. „O chvíľu to budú dva roky, čo sme spolu – a nikdy som nebol šťastnejší. Otvorene priznávam, že je to žena môjho života, po dlhom čase som sa zamyslel aj nad tým, že by som sa oženil. Teda... keby ma chcela,“ povedal Blesku Richard Chlad.

Veronika Kánská ako Blažena v komédii Slunce, seno, jahody Zdroj: Reprofoto/Slunce, seno, jahody

A čo takto spoločné dieťa? „Vždy som bola zástankyňa toho, že nebudem mať deti – a nič sa na tom nezmenilo ani vo vzťahu s Richardom. On má z predchádzajúcich vzťahov štyri deti, ktoré si rada užívam, keď sú u nás, ale aj ich rada vraciam,“ prezradila českému Blesku Anna-Marie.