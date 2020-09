FOTO Dara Rolins ZMENENÁ na NEPOZNANIE: Čierne vlasy po ramená a hustá ofinka! Je to vôbec ona?

Speváčka Dara Rolins (47) má za sebou fotenie do prestížneho módneho magazínu, ktoré jej venovalo celé svoje vydanie. V rámci toho sa zmenila na Madonnu, no to ani zďaleka nie je všetko.