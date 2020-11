FOTO Dara Rolins začala s vylepšeniami už pred 20 rokmi: TAKTO ju rokmi ZMENILI PLASTIKY

Jedna z našich najúspešnejších speváčok Dara Rolins tento rok oslávi 48. narodeniny. No takýto vek by jej však nikto netipoval. Sexi blondínka vyzerá stále výborne a postavičku má dokonalejšiu ako niektoré dvadsiatky. V minulosti však so sebou nebola vôbec taká spokojná a niekoľkokrát si ľahla pod nôž. Pozrite, ako sa postupne menila.