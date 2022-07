Speváčka Dara Rolins sa okrem koncertovania venuje aj biznisu a ide jej to veľmi dobre. Má vlastný diár, sviečky, vlastný merch a nedávno predstavila i svoju denimovú kolekciu. No a najnovšie začala predávať aj gumičky do vlasov.

,,Neviem ako vy, žienky, ale ja si už dobrých pár rokov život bez gumičiek do vlasov nedokážem predstaviť! Takže to bola len otázka času, kedy takéto ‚scrunchies‘ rozšíria moju denimovú kolekciu. Máme ich v tmavej aj svetlej džínsovine, v setoch po dva kusy, aby sa dali kombinovať so všetkým a svojou šírkou boli pohodlné pre všetky vlasy,” predstavila svoje denimové gumičky Dara.

Dara Rolins momentálne okúzľuje na Sardínii. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Keď si však jej fanúšičky klikli na stránku, kde sa dajú objednať, ostali poriadne rozladené. „Darinka, nehnevaj sa, ale dve gumičky do vlasov za 17 eur v dnešných časoch? Nemám na to slov. Radšej kúpim ovocie a zeleninu deťom,“ napísala jej Janka. „Presne, ja si šijem už viac ako 20 rokov tieto gumičky a aj kamoškám. ZADARMO!“ pridala sa Mirka. „Je to prestrelená cena. Tiež ich šijem, poprípade predávam za 1,60 eura,” alebo ,,17 eur za dve gumičky, keď ušitie jednej trvá 5 minút s nastrihaním a natiahnutím gumy? To ako vážne? To sa šilo doma zo zvyškov už pred 20 rokmi, náklady takmer nula,“ kopili sa komentáre. A čo vy? Dali by ste za Darine gumičky takú sumu?

Prečítajte si tiež: