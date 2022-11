Hoci na to jedna z našich najsexi speváčok vôbec nevyzerá, Dara Rolins už siedmeho decembra oslávi okrúhlu 50-ku. Veľkolepú oslavu s kamarátmi a so svojou láskou Pavlom Nedvědom už síce v Taliansku mala, no chystá aj ďalšiu obrovskú párty.

„Už len mesiac ma delí od momentu, keď sa ocitnem v presnom polčase môjho života,” napísala Dara, ktorá z veku nemá rozhodne žiadne depresie. „Ja viem, že ma ešte čaká hromada ďalších zážitkov, ale keď sa človek ocitne ,v polovici', má celkom prirodzene potrebu bilancovať, pribrzdiť, zamyslieť sa a urobiť niečo, čo tento moment urobí NAVŽDY nezabudnuteľným. Už teraz mám za sebou toho toľko, že by to hravo vystačilo hneď na niekoľko životov. To, čo sa mi podarilo s vami zažiť, precítiť, dostať a odovzdať, je až neuveriteľné. A presne z týchto dôvodov chcem spolu s vami prežiť niečo špeciálne, jedinečné, neopakovateľné, a to doslova a do písmena,” pokračovala Rolins, ktorá si pre fanúšikov pripravila niečo extra.

Dara Rolins bude mať 7. decembra 50. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

„Chcem vás pozvať na najväčšiu narodeninovú párty môjho života! Vrátiť ešte raz všetky spomienky, oživiť ich, dotknúť sa tých najcitlivejších miest v našom srdci. Objať v predstavách vaše lásky, deti, aj tých, ktorí nás opustili, ale v prvom rade sa dobre zabaviť, pretože vám chcem sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Len raz. Nikdy predtým ani potom. Môj koncert, ktorým chcem zmapovať všetky tie neuveriteľné roky mojej kariéry, od detstva až po súčasnosť. Od Arabely a Anjelika, Cestu do rozprávky, Až raz budem učiteľkou cez Zvonky, What you see is what you get, Na teba sa dívam, Party DJ, Chcem znamenie, More, Ver mi, Všetko alebo nič, Nebo Peklo až po Penu a novinku, ktorú pre vás chystám,” teší sa už Dara, ktorá 28. januára pozýva všetkých fanúšikov na svoj obrovský koncert do Prahy, keď sa opäť vráti do minulosti.

Takúto celebritnú zostavičku pozvala Dara do Talianska. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjI_Aoosz_J/

„Príďte so mnou osláviť 50 rokov môjho života! Zaspievať si spolu pesničky, na ktorých ste vyrastali, ktoré formovali váš štýl, váš šatník aj účes. Bude to veľké aj vďaka mojim hosťom, hromade skvelých tanečníkov a šou, s ktorou máme v pláne sa poriadne vyhrať,” dodala a pridala pekelne sexi video.

Prečítajte si aj: