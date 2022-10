Dara Rolins (49) a Pavel Nědved (50) vo štvrtok pre blízkych priateľov usporiadali veľkolepú oslavu, na ktorej obaja oslavovali svoje okrúhle narodeniny. Párty sa konala v Taliansku pri jazere Maggiore. Známa veštica však dvíha varovný prst, pretože oslavovať narodeniny vopred by sa nikdy nemalo.

Hoci Dara bude mať 50-ku až 7. decembra, a ako sa hovorí, oslavovať skôr by sa nikdy nemalo, Pavel ju mal už koncom augusta a aj preto sa dvojica rozhodla okrúhliny osláviť spoločne. Vybrali si dátum niekde uprostred a padlo to na deň 29.9. Najskôr sa všetci plavili v neformálnych outfitoch na lodi po jazere, potom sa prezliekli a začala sa párty. Dara sa zladila s Pavlom do ružovej a žiarili na všetky strany.

Medzi hosťami boli riaditeľ marketingu Markízy Michal Borec, Dominika Cibulková, fotografka Peťa Ficová, Andrej Kusalík, Zuzana Kubovčíková Šebová či speváčka Tina.

Všetci hostia sa perfektne zabavili a zhodnotili, že Dara aj Pavel sú fantastickí hostitelia, pozorní, všetko mali premyslené do úplného detailu. Pozvali si iba naozaj blízkych priateľov, takže atmosféra bola super.

Veštica Daniela Paculíková Zdroj: archív D.P.

Varovné slová veštice: V numerológii existuje nepísané pravidlo, že narodeniny sa nikdy nemajú oslavovať vopred, dokonca ani v deň narodenín, inak to nosí smolu. Optimálny deň oslavy má byť deň po narodeninách. Dara má v numerologickej mriežke 2 izolované deviatky a preto mysliaci aspekt osobnosti oddelený akoby závojom hmly od rovnako dôležitej intuície. To je dôvodom jej čudných rozhodnutí. Dara je občas nerozumný rebel, neochotný poučiť sa zo svojich chýb. Významnejšia životná zmena ju čaká až vo veku 66 rokov.

Deň 29.9. šamani klasifikujú ako mínusový deň tvrdosti a prebudenia s impulzmi Luny a Neptúna, čo síce znamená veľa kontaktov, tie však môžu bolieť. Deň bol ako stvorený na špecifické finančné rituály a v prípade Dary zrejme šlo o nevydarený ťah, ako si udržať priazeň fanúšikov, čo „celebrity“ bežne robia. Daniela Paculíková, www.vesti.sk