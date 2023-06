V centre mesta to v piatok poriadne žilo. Dôvodom bol galavečer Slovenka roka. Medzi hosťami boli Alena Heribanová s nemeckým priateľom Konradom Kreuzerom, fitneska Zora Czoborová, Zuzana Ťapáková, Ľuboš Machaj, Romana Tabák, Dara Rolins či Iveta Malachovská. Obe posledne menované si dokonca odniesli aj prestížne ceny. Popová diva okrem toho, že hosťom zaspievala, triumfovala v kategórii Umenie a kultúra.

„Je to fantastické! Veľmi ma to teší, je to taká pocta. Je mi úplne jasné, že som v kruhu žien, ktoré tiež toho veľmi veľa dokázali a každá jedna by si zaslúžila vyhrať. Nemôžem povedať, že nie som rada, že som to bola práve ja, ktorá vyhrala. A na druhej strane blahoželám všetkým víťazkám aj všetkým zúčastneným,” prezradila nám nadšene Rolins tesne po prenose.

Na snímke Dara Rolins počas galavečera Slovenka roka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Radosť z ocenenia neskrývala ani Malachovská. „Veľmi si to vážim! Aj to, že pani Reháková Slovenku roka oživila pre 15 rokmi. Je to taký čas, keď spoločnosť upriamuje pozornosť viac na ženy, ktoré boli nominované. Ja som prvú Slovenku roka získala pred 30 rokmi s takým krásnym príbehom. V to ráno som sa dozvedela, že čakám bábätko! Pre mňa je Slovenka roka navždy spojená s tým, že som mala jeden výnimočný krásny život. A pred 30 rokmi som niekomu dala život. A som šťastná, že po tých 30 rokoch som sa ešte nezunovala divákom,” povedala nám.

Medzi hosťami nechýbali ani manželia Lelkesovci. Sisa už počas príchodu do filharmónie neskryla svoj temperament, ktorý predviedla pred prítomnými fotografmi. Na červenom koberci sa totiž začala točiť a tancovať. A to v šatách, ako nám sama potom priznala, ktoré si kúpila ešte počas covidu na internete. Speváčke robil v ten večer spoločnosť manžel Juraj Lelkes.



