Rolins strávila najkrajšie sviatky roka už tradične s jej ex a otcom ich spoločnej dcéry Laury Matějom Homolom. Koniec roka a ten nový už však strávila so svojou láskou. A nie hocikde. Zamilované hrdličky si to namierili do talianskych hôr. „Obdobie medzi sviatkami už strávime spolu a nový rok spoločne aj s Laurou a pár priateľmi privítame v Taliansku v horách. Na to sa veľmi tešíme,“ prezradila nedávno Dara pre reláciu Showtime TV Prima ich spoločné plány. A to, že si určite užívajú tú pravú zimu v krásnom prostredí, o tom niet žiadnych pochýb. Speváčka úplne žiari.

"Nechcem provokovať, ale niektoré pondelky sú proste lepšie než tie druhé. Myslím teda konkrétne ten môj, tu. Áno, ja zostávam ešte pár dní v tomto raji, btw po troch rokoch konečne aj na lyžiach a spadla som zatial len raz (smiech). Tak nech sú všetky pondelky príjemné a mierne v tej intenzite nastupujúcej reality," napísala Dara na svojom Instagrame.

