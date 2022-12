Vo veku 90 rokov zomrel herec Ladislav Trojan, ktorý bol výraznou tvárou českého filmu i divadla. Veľkú popularitu mu priniesla rola najmladšieho Potůčka v populárnej komédii Traja chlapi v chalupe (1963). Pre Ivana Trojana je to tak druhá rana po sebe. Nedávno sa totiž prevalilo, že mu po 30 rokoch stroskotalo manželstvo.

„Dnes nad ránom zomrel náš milý otec, herec Ladislav Trojan. Odišiel v spánku, v pokoji a mieri. Úsmev mal na tvári do poslednej chvíle,“ uviedli v nedeľu na sociálnych sieťach jeho synovia producent Ondřej a herec Ivan. Milovaný dedko vnúčikov Františka, Josefa, Antonína a Václava Trojanových umrel vo veku 90 rokov.

Herec Ivan Trojan. Zdroj: Česká televize

Úspešný herec mall šťastie na staré kolená, že sa mu závažnejšie zdravotné peripetie, ktoré vo veľkom sužovali jeho kolegov, značne vyhýbali. Aj on si ale občas prežil ukrutnú bolesť, napríklad keď ho podľa českého Blesku viac ako rok trápila noha, s ktorou si nevedeli dať rady ani tí najskúsenejší.

„Opuchla mi a veľmi ma bolela. Stále bádali a bez výsledku. Takže to nebolelo, iba keď som ležal, alebo nechodil. A v sede to nebolelo iba vtedy, keď som mal nohu hore,“ prezradil Blesku na jeseň 2020. O fyzickú, ale aj psychickú úľavu sa mu postarala jeho nevesta Klára Pollertová-Trojanová , ktorá mu dohodla stretnutie so špecialistom. Po pár procedúrach bol vtedy zase na nohách.

