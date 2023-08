Dajana Dulovcová bola vždy vášnivou športovkyňou. Zdravému životnému štýlu sa oddala už vo veku 16 rokov, kedy začala aktívne cvičiť. Stala sa z nej kondičná trénerka, výživová poradkyňa a bikini fitnesska. Medzi svojimi blízkimi bola známa svojim dobrým srdcom, o čom svedčí aj jej dobrý skutok, ktorý zverejnila len minulý mesiac.

Dajana Dulovcová neustála pomáhala ľuďom. Zdroj: Instagram/dajul_d

"Ahojte, zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. Vďaka pomoci jednej milej, ochotnej pani, ktorá sa venuje ľuďom v podobnej núdzi a samozrejme v najväčšej miere hlavne vďaka pomoci vás všetkých, sa podarilo pre pána Martina zabezpečiť slušné bývanie tak, aby neskôr dokázal vyfungovať aj sám. Aktuálne má do utorka uhradené ,,prechodné,, ubytovanie, v utorok ho už presuniem tam, kde bude môcť zostať. Ak je tu ešte niekto z vás, kto by rád akýmkoľvek spôsobom prispel a pomohol tak do utorka bude ešte možnosť. Z vyzbieraných peniažkov sa mu dopredu primárne uhradí bývanie na čo najdlhšiu možnú dobu ako to len bude možné," napísala na facebooku.

Dajana Dulovcová bola bikini fitness modelkou. Zdroj: dajul_d

Jej známi nemôžu uveriť, že tu už s nimi nie je. "Neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, keď nám dňa 10. augusta odišla naša najmilovanejšia dcéra, vnučka, priateľka, sesternica, neter a kamarátka," zverejnili jej blízki, ktorí sa s ňou rozlúčili dnes, 15. augusta v Dome smútku v Nitrianskom Pravne. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

S Dajanou Dulovou sa rodina rozlúčila v utorok, 15. augusta. Zdroj: Facebook @STYX

O jej odchode informuje portál zoznam.sk, podľa ktorého príčina smrti nie je oficiálne potvrdená.

Pred necelým týždňom sme informovali o smrti Diany Hô Chí, ktorú mnohí poznali ako obľúbenú fitness trénerku a Niki. Nedávno vycestovala do Chorvátska, kde sa venovala freedivingu. Dokonca sa na sociálnej sieti pochválila, že zdolala až 30 metrov na jeden nádych. Z Chorvátska však prišli tragické správy. Telo 39-ročnej Diany našiel jej priateľ na hladine mora približne 100 metrov od pobrežia. Okamžite boli privolaní zdravotníci, ktorí krásku s vietnamskými koreňmi oživovali tri hodiny. Privolaný lekár ju napokon vyhlásil za mŕtvu.

Mohlo by vás zaujímať: