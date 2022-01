Po rozchode s mladou milenkou Luciou Gelemovou sa Felix rozhodol, že radšej ako byť sám, sa vráti domov k manželke. Vyzerá to tak, že Dáda mu odpustila. „Toto je veľmi ťažká otázka, ale som rada, že si veľa vecí uvedomil,” prezradila v českom Blesku. Netajila sa tým, že jej doniesol aj darček. „Nečakala som to, takže potešil, a veľmi,” pokračovala s tým, že na Vianoce dostala kozmetiku a ona mu s dcérou Aničkou kúpila holiaci strojček. Dáda sa slovami vrátila aj k jeho exmilenke. „Jeho vzťah s Gelemovou ma takmer priviedol do hrobu. Azda sa blýska na lepšie časy. Veľmi si to prajem,“ prezradila Dáda.

Felix Slováček na nedávnej lyžovačke. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYUaLSvqymM/

Možno aj práve kvôli Felixovi sa rozhodla pre zmenu imidžu. Patrasová bola roky známa aj vďaka svojím dlhým hustým čiernym vlasom. No krátko po tom, ako sa k nej záletný Felix opäť vrátil, sa rozhodla pre zmenu. “Z čiernej idem na hnedú. Nápad sa mi veľmi páči. Ďakujem,” napísala k fotke, ktorou sa okamžite pochválila aj fanúšikom. Musíme uznať, že jej to mimoriadne pristane a vďaka svetlejším vlasom aj výrazne omladla. Azda to ocení aj jej Felix.