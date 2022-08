Vytasila svoje prednosti! Česká herečka Jitka Čvančarová (44) predviedla na premiére filmu "Střídavka" svoj bujný dekolt a jej ex Martin Hofmann (44) nevedel, kam sa má skôr pozrieť.

FOTO Čvančarová ako utrhnutá z reťaze: Laškovala so svojím EX Hoffmanom a ukázala podprsenku

Pred formálnym fotením skočila k Hofmannovi na gauč a vyložila si nohy na operadlo. Obľúbený herec doslova nevedel kam s očami. Herečka mala rozopnuté šaty o gombík viac, než by sa patrilo, a tak sa Martinovi naskytol skvostný výhľad na jej čipkovanú podprsenku. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že dvojica kedysi spolu randila. Medzi bývalými partnermi tak rozhodne nepanuje nevraživosť, s akou sa rozchádzali, keď Hofmanna v roku 2009 načapali so slečnami ľahších mravov. Medzi Jitkou a Martinom to na premiére poriadne iskrilo, napriek tomu, že obaja sú šťastne zadaní.



Jitka Čvančarová Zdroj: Profimedia

Hercova nevera, ktorá sa prevalila v roku 2009, s Jitkou poriadne zamávala a herečka sa vtedy zrútila. „Viac ako hodinu plakala a stále opakovala, že to nemôže byť pravda. Zatiaľ čo makala, priateľ, s ktorým chcela zakladať rodinu, si užíval s prostitútkami,“ povedala vtedy Blesku Jitkina blízka kamarátka. Čas ale zjavne staré rany vyliečil…