Mária Čírová sa na jednom z tréningov nepríjemné zranila. Poranila si chrbát a už od uplynulej nedele sa hovorilo, že jej tanečný partner Joris Yacoub bude v šou zrejme pokračovať s náhradníčkou. Nakoniec však v Let´s Dance skončil aj jej francúzsky tanečník Joris. Markíza totiž oznámila, že náhradným párom namiesto Márie a Jorisa je moderátor Počasia v Teleráne Vratko Sirági a jeho tanečnou partnerkou bude Anna Riebauerová.

Mária Čírová sa zranila. V šou Let´s Dance skončila. Zdroj: TV Markíza

“Veľmi sa teším a zároveň je to pre mňa obrovská výzva. Stále to vstrebávam a som z toho v šoku. Ďakujem celému tímu, ktorý túto šou vytvára, za dôveru. Spravím maximum pre to, aby sme s mojou tanečnou partnerkou mohli v nedeľu podať čo najlepší výkon,” povedal Markíze.

Nováčik v Let´s Dance - moderátor Počasia v Teleráne Vratko Sirági. Zdroj: TV Markíza

A hoci by ste na tohto vždy usmiateho mladíka nikdy nepovedali, že v živote si prešiel už obrovským trápením, mýlite sa. ,,Končil som druhý ročník vysokej školy, urobil som poslednú skúšku, na druhý deň som mal cestovať domov. Večer som si pri sprchovaní nahmatal hrčku. Mal som dvadsať rokov, svet bol gombička, vôbec mi nenapadlo, že by to mohlo byť niečo nebezpečné. Fungoval som ešte niekoľko dní s pokojnou mysľou, ale keďže som to tam stále cítil, povedal som si, že to nie je úplne v poriadku. Hneď ako som to doma povedal, mamina, ktorá je zdravotná sestra, ma poslala k urológovi. Ten ma vyšetril pohmatom a odbil s tým, že je to nezhubné, nič rizikové, v dospievajúcom veku sa to vraj stáva, asi som sa udrel… Mamina to tak nenechala, vyhľadali sme ďalšieho špecialistu, ktorý okamžite nariadil, aby som išiel pod nôž. Bez čakania. Nádor mi odstránili a poslali na histológiu," povedal pred pár rokmi Šarmu.

Na snímke Vratko Sirági prichádza na premiéru filmu Elvis. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Prišla však tá najhoršia správa. ,,Lekári ho zatelefonovali rodičom a mne už z ich červených, opuchnutých očí bolo jasné, že ma dobrá správa nečaká. Vtedy som si začal uvedomovať, že je to niečo, čo nevyležím, čo si bude vyžadovať viac mňa, viac obmedzení a čaká ma niečo, s čím som nikdy nerátal. Urológ, primár z Lučenca, mi oznámil, že budem musieť podstúpiť ďalšiu liečbu v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Vtedy som býval kvôli škole v podnájme v Trnave, Bratislava bola pre mňa navyše veľkým neznámym mestom. Týždeň nato som už dostal prvú chemoterapiu. Päť dní som ležal v nemocnici a na víkendy ma brali rodičia domov. Takto to šlo niekoľko mesiacov," pokračoval s tým, že hoci z neho náročné chemoterapie vysávali všetku silu, nikdy nebol v pozícii, aby sa o neho všetci naokolo starali. Otvorene sa však o svojej chorobe rozhodol hovoriť preto, aby išiel príkladom ostatným chlapcom a mužom.

Vratko Sirági na Maldivách Zdroj: Archív V. S.

,,Môj lekár mi povedal, muži či chlapci často majú pocity hanby, menejcennosti, boja sa, že nebudú mať deti, povedia si, že ich život je odpísaný. Povedal mi tiež, že som našťastie prišiel včas, pretože o dva až tri mesiace by to už bolo oveľa ťažšie liečiteľné. Po chorobe som mal úplne normálne fungujúce vzťahy, nebadal som na sebe žiadne obmedzenia, okrem tých psychických nejaký čas. Nabehnúť na normálny život nebolo pre mňa jednoduché. Už len tým, že som sa po chorobe vrátil do školy a nemohol som maskovať svoj zmenený výzor. Na moment, keď som vstúpil medzi všetkých spolužiakov, bez vlasov a schudnutý, nezabudnem. Keď sa dozvedeli, čo mi bolo, niektorí plakali, iní sa zvedavo vypytovali, aby bolo o čom hovoriť. Nespomínam na to rád."

Ako sa po mesiacoch liečby dozvedel konečne dobrú správu, že liečba zabrala a on je na dobre ceste k úplnému vyzdraveniu? ,,Bol som na CT vyšetrení, a keď potom primár prišiel za mnou, povedal: „Je to čisté!“ Nepotrebuje to komentár…," dodal.