Kubišovú v poslednom čase potrápilo zdravie viac ako dosť. Nedávno zažívala veľké bolesti. „Po injekciách do kolien je to už oveľa lepšie. Chodím, jazdím autom, ako-tak sa to dá. Teraz som však zase nahluchlá. Nepočujem na pravé ucho. Už sa mi to raz stalo, tak hádam to bude dobré. Stále mi niečo je,“ zverila sa Kubišová českému Blesku, ktorému poskytla rozhovor cez okno, zo strachu z korony.

Marta Kubišová Zdroj: Aha!

V stredu absolvuje druhú vakcínu a veľmi sa toho bojí, keďže jej známa skončila na infúziách. Napriek tomu, že je celé dni doma, priznala, že má málo času. Trikrát denne chodí venčiť psíka. A má aj rozpísanú autobiografiu, ktorú stále nedokončila.