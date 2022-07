Herec Marcel Nemec (51) už dlhší čas bojuje so zákernou rakovinou. Absolvoval náročne chemoterapie, operáciu a konečne ho z nemocnice prepustili domov. A krátko na to sa pochválil selfíčkom s partnerom Zuzany Čaputovej Jurajom Rizmanom.

Marcel je veľký optimista. Napriek tomu, že má vážne zdravotné komplikácie, neustále vtipkuje. Pred pár dňami ho konečne prepustili z nemocnice. A už toho stihol poriadne dosť! Dokonca si spraviť aj selfie s Jurajom Rizmanom. „Čo poviete, moji milí, hodili by sme sa k sebe?! P. S. Neleziem niekomu do kapusty?" napísal Marcel vtipný komentár. Je jasné, že to celé myslel ako vtip. Len ktovie, či Rizman tušil, že takéto slova sa objavia pri ich fotke.

Herec Marcel Nemec. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZOii-YL-VY/