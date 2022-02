V dome žije Dalibor Janda spoločne so svojou rodinou už viac ako 30 rokov. Slávny spevák s jedinečným chraplákom už pred pár rokmi Blesku prezradil, že je to bývanie, po akom s manželkou Jiřinou vždy túžil. „Panelákový byt na rušnej Kamenickej ulici na Letnej mal síce tiež niečo do seba, ale vždy nás to ťahalo bližšie k prírode,“ vysvetlil, prečo dal prednosť pokoju ďaleko od centra hlavného mesta. Veď prečo aj nie, keď jeho jediná dcéra Jiřina (32) je už dávno dospelá a osamostatnila sa. Sťahovanie na vidiek bol pre manželov Jandových logickým krokom – a mestský ruch im vôbec nechýba. „Vždy sa z mesta rýchlo ponáhlame naspäť, do našej oázy pokoja a pohody," prezradil Janda v minulosti českému Blesku.

Český spevák Dalibor Janda má v dome obrovské akvárium. Zdroj: Blesk

Rodinka si teda spokojne nažíva vo veľkom dome, ku ktorému patrí obrovská záhrada. A v nej má spevák množstvo netradičných sôch. Jednou je napr. socha Karla IV., ktorá pochádza z Mosteckej veže a na svete existujú iba jej tri kópie. Ďalej socha prvého Habsburga na českom tróne, Ferdinanda I., z kroměřížskej radnice, ktorú si Janda nechal kompletne opraviť. No a originálnym prvkom jeho pozemku je Cheopsova pyramída v mierke jedna ku sto. Je vysoká 165 centimetrov a tvorí ju 1990 kvádrov. „Plány som nakreslil sám a pyramídu sme postavili s kamarátom,“ chváli sa vždy pyšne hudobník. Záhradu navyše skrášľuje aj keramika, ktorú vytvára jeho žena. „Napríklad postava vodníka zdobí jazierko v našej záhrade.“

Trojnásobný Zlatý slávik je vášnivým zberateľom všetkého možného i nemožného. Okrem zbierky motýľov, vzácnych chrobákov, exotických rýb (živých i preparovaných), vázičiek a zvončekov, zbiera aj nejrôznejšie historické artefakty. "Do pôvodného bytu na Letnej sa mi už moje zberateľské úlovky nezmestili. Na záhrade sa medzi jazierkami a bonsajmi krásne vynímajú,“ smial sa ešte kedysi Janda, ktorý zierku neustále rozširuje. Najradšej vraj trávi čas v starožitných obchodoch, kde pátra po nových exponátoch.

Dalibor Janda sa na začiatku roka 2021 prihovoril fanúšikom

Anketa Páči sa vám takýto druh záhrady? Áno 0% Nie, je to príliš 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný