V relácii si diváci pozreli príbeh slovenského komunistického politika a neskôr prezidenta ČSSR Gustáva Husáka. Tomáš Pokorný ho stvárnil v mladšom veku a Stano Král zasa v staršom. Po konci panteónu sa medzi divákmi strhla obrovská hádka na sociálnej sieti. „Zrovna slovo ,hrdina’ by som v súvislosti s Husákom určite nevybral. Tobôž nie trikrát počas 45 minút,” napísal nahnevaný Jakub. „Prečítajte si niečo o ňom a urobte si samostatný názor. Husák mal nesmierne komplikovaný osud, bol to však rozhodne jeden z najväčších Slovákov,” odpísal mu Štefan. Komentáre však ďalej gradovali.

GUSTÁV HUSÁK Zdroj: Archív SND

„Bol to komunista a ním aj ostal, aj keď ho vlastní surovo mučili psychicky a fyzicky. Nebažil po peniazoch, žil skromne do konca života na rozdiel od nenažratých dnešných ,demokratických politikov’,” pridala sa Dana. „Neboli bezdomovci, chudoba, exekúcie, mafiáni, chránili hranice pred šmelinármi a špekulantmi, každý slušný človek mohol cestovať aj do zahraničia, okrem spolitizovaných ľudí a tých, ktorí v zahraničí brojili proti národu,” reagoval divák Karol, ktorý viacerých totálne šokoval. „Neuveriteľné, netušila som, že sa takéhoto čítania dožijem ešte aj v roku 2021,” nechápavo reagovala Libuša.