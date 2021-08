Prvým manželom Daniely Peštovej (50) bol Tommaso Buti, s ktorým má syna Yannicka (25). Nevyšlo im to, keďže taliansky podnikateľ bol zapletený do podvodov. Chlapca od 5 rokov vychovával Pavol Habera (59).

Danielin exmanžel počas ich spoločného života utrácal jej peniaze, usporadúval honosné párty platené z jej účtu a zároveň jej kupoval šperky a kytice a vozil ju v luxusných autách. Buti sa snažil presadiť v podnikaní, no neplatil dodávateľom. Po jednom z nevydarených obchodov dvojica ešte v roku 1998 oznámila rozvod.

Daniela Peštová. Zdroj: instagram/ @danielapestova

Podvody však nemali byť hlavnou príčinou rozpadu manželstva, Buti vraj udržiaval románik s ďalšou modelkou. Následne utiekol do Talianska, kde odvtedy žije. Do USA sa vrátiť nemôže, pretože by bol okamžite zadržaný a predvedený pred súd.