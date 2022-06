Bývalí manželia majú spolu dve deti, Emu a Filipa. Soňa už niekoľko rokov žiari po boku partnera šperkára Jaroslava Bednára a Rišo tvorí od roku 2005 pár s Vandou Wolfovou, s ktorou má 10-ročného synčeka Markusa. Exmanželia si po rozvode dlho nevedeli prísť na meno, no ich vzťah sa časom utriasol. Keď sme sa jej nedávno pri príležitosti oslavy jej 60-ky pýtali, ako s Rišom vychádza, odpovedala, že normálne.

Ema Müllerová v Trochu inak s Adelou. Zdroj: RTVS

Ich dcéra Ema, ktorá už roky žije v Paríži, najnovšie prijala pozvanie do šou Adely Vinczeovej Trochu inak s Adelou. Do Slovenského národného divadla, kde sa relácia natáča, si ju prišli do hľadiska pozrieť aj otec a mama. ,,Je veľmi milé, že sa prišiel pozrieť aj Richard Müller a aj Soňa sa tu niekde vyskytuje,” poznamenala Adela. Mala Ema z rodičov v hľadisku stres? ,,Asi hej, pretože potom mi môžu povedať, že čo si toto povedala, tak uvidíme,” obávala sa ich dcéra. Ak by ste však čakali, že exmanželia sedeli vedľa seba, ste na omyle. Soňa mala svoje miesto a Rišo ďalej od nej to svoje. Reláciu uvidíte dnes o 21.55 na Dvojke.

Prečítajte si tiež: