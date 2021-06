Už sú to tri mesiace, čo muzikálová hviezda Veronika Slatinská, predtým Stýblová (26), dala život svojmu synovi, ktorý dostal meno Sebastian. Ako sa na jej postave podpísalo tehotenstvo, počas ktorého pribrala 22 kíl?

Veronika Stýblová, niekdajšia účastníčka Československej SuperStar i súťaže Česko Slovensko má talent, ktorá potom istú dobu pôsobila aj ako speváčka skupiny Verona, si materstvo užíva plnými dúškami. Možno aj preto, že pred otehotnením riešila dosť vážne zdravotné problémy. Dnes si však užíva rozkošného syna, ktorý na svet prišiel s drobnou anomáliou – niektoré prsty na ruke má totiž zrastené.

Veronika je už šťastne vydatá. Zdroj: Instagram V. S.

Ešte v čase, kedy bola Veronika finalistkou speváckej šou, mala trochu plnšiu postavu. Napriek tomu, jej to aj s pár kilami navyše pristalo. V roku 2015 vyhľadala pomoc odborníkov, ktorí jej zostavili presný stravovací plán podľa jej krvnej skupiny. To prinieslo úžasné výsledky a speváčka vtedy schudla viac ako 20 kíl. Štíhlu postavu si udržovala i naďalej, aspoň do tej doby, kedy otehotnela. Počas mesiacov, kedy nosila malého synčeka pod srdcom, nabrala 22 kilogramov.

„Z boku by to ušlo,“ napísala nedávno Stýblová k najnovším záberom, ktorými sa pochválila na Instagrame. Pri pohľade spredu však bola kritickejšia. „Zadok a nohy zostali," povzdychla si. „Ale časom sa to zvládne. A, áno z nuliek mám čtvorky,“ hodnotila nadšene svoje bujné poprsie. Zmenu veľkosti jej dekoltu okrem stále hladného synčeka určite ocení aj jej sympatický manžel Jan Slatinský.