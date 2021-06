Mendrejová si už druhý rok užíva po boku nového partnera, s ktorým je opäť šťastná. Z predchádzajúceho vzťahu s boháčom Hatinom má dve dcérky. „Moje princezné,” napísala stručne, no výstižne k fotke, ktorou sa pochválila na Instagrame. Na nej pózuje s milovanými dcérkami z prvého svätého prijímania. Všetky tri slečny sa zladili do bielej a mimoriadne im to spolu pristalo. Denisa sa už teraz môže tešiť na to, ako bude od nich odháňať potenciálnych nápadníkov.

Denisa Mendrejová Zdroj: ARCHÍV

