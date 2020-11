Andy Timková (58) patrila kedysi medzi najväčšie markizácke hviezdy. Moderovala mnohé známe relácie, no potom sa rozhodla z televízie nadobro odísť. Následne si spolu s manželom Stanom Pavlíkom založili malú realitnú kanceláriu, no venuje sa aj alternatívnej medicíne. Nám sa ju najnovšie podarilo zachytiť pred jej úplne novou prácou.

Andy Timková moderovala v Markíze Teleráno či Pevnosť Boyard. V roku 2006 však dala televízii navždy zbohom. Keď moderovanie zavesila na klinec, začala sa naplno venovať zdravej výžive a alternatívnej medicíne. Veľkým prekvapením preto bolo, keď sme ju v stredu zastihli pred Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Čo tam robila?

V Markíze moderovala so Štefanom Dvorským reláciu Teleráno. Zdroj: Tv Makríza

„Od konca septembra som zamestnaná v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. To je práca, na ktorú by som ja nikdy neprišla, že by som ju mohla robiť, nebyť pani komisárky. V lete som s ňou komunikovala kvôli osobnej asistencii pre môjho syna Adama. Neskôr mi zavolala, že by so mnou chcela spolupracovať. Vtedy som ešte nevedela, akým spôsobom. Keď som sem prišla, hneď ma predstavila kolegom,“ priznala nám Andy, ktorá nastúpila ako hovorkyňa úradu. "Som človek, ktorý zviditeľňuje úrad. Som tu pre styk s verejnosťou- hovorca úradu. No je to ťažká úloha, pretože je covid, ale tu sú dennodenne také situácie, telefonáty, či podnety, že viete, že ste človek na správnom mieste,“pokračovala nadšená Timková.

V čom spočíta funkcia úradu? „Úrad chráni práva všetkých ľudí zo zdravotným postihnutím. Keď si s niečím nevedia rady, zavolajú sem. A u nás sa telefóny vždy dvíhajú! V tomto úrade je veľmi dôležitá práve človečina. Takže toto robím od septembra a ešte stále sa zorientovávam. No som rada, že som tu, lebo táto práca má veľký zmysel,“ teší sa exmoderátorka, ktorá tak môže využiť skúsenosti, ktoré nadobudla pri synovi Adamovi.

Andy Timková pracuje v Rači. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Skúsenosti mám osobné- môj Adam má 36 a užili sme si viaceré peripetie na úradoch a všetko čo s tým súvisí. To vás vyzbrojí do života takou inou zodpovednosťou. Viete, niekedy potrebujete pre vozíčkara vyboxovať to, čo mu právom náleží. Sem tam mám pocit, že úradníci ani nevedia, čo postihnutí od nich chcú-česť výnimkám. Ale empatia a úcta voči všetkým postihnutým sú základom pomoci a porozumenia s nimi. V tomto máme rezervy všetci, nielen úradníci,“dodala Andy, ktorá zdôrazňuje, že nejde o žiadne lukratívne miesto. „Toto musíte robiť v prvom rade robiť s láskou. Nerobíte to pre peniaze.“

