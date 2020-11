Pred viac ako 4 rokmi tvoril markizácky moderátor Viktor Vincze (29) pár so sympatickou brunetkou Evou. Potom však prišiel prekvapivý a nečakaný rozchod. Krátko na to sa markizák zaľúbil do Adely Banášovej (40). Ako teraz jeho ex vyzerá a kto je jej Filip?

Eva Cisíková tvorila s Viktorom pár dlhé roky. Napriek tomu, že dvojica plánovala deti a svadbu, nestalo sa tak. V roku 2016 prišiel nečakaný rozchod. „Síce sa o tom nerada vyjadrujem, ale je to tak, ja som dala podnet na rozchod, prišlo to z mojej strany. Neviem, či Viktor trpí, pretože mu nevidím do hlavy, ale jednoducho som sa takto rozhodla a on to prijal,“ reagovala v tom čase Eva.

Viktor Vincze. Zdroj: tv markíza

Viktor sa z rozchodu naozaj bleskovo spamätal, keďže už o niekoľko mesiacov tvoril pár dnes už s manželkou Adelou Vinczeovou. Brunetka Eva sa na sociálnej sieti čas od času pochváli fotkami z výletov s kamarátmi, z pracovných akcii či len tak, ako oddychuje. Naposledy sa pochválila novým miláčikom. "Život s Filipom," okomentovala snímku, pri ktorej nechýbalo srdiečko. Brunetka však neukázala nového frajera, ale svojho psíka, jorkšírskeho teriéra Filipa.