Dizajnérka Kristína je manažérka celebrít a manažérku robila aj Samovi Tomečkovi. Okrem práce ich však spájala aj láska. Pár tvorili sedem rokov, no v roku 2018 prišiel rozchod. „Keď sme spolu začínali, chodili sme ešte obaja do školy a predsa len sme videli život inak ako dnes. Necítili sme sa spolu už nejaký čas šťastní, a preto sme sa rozhodli náš vzťah ukončiť,“ napísal vtedy Samo. Kristy však vďaka vzťahu s Tomečkom spoznalo celé Slovensko. A vtedy sa to všetko začalo. Ľudia sa na jej adresu začali vyjadrovať hanlivo a urážať ju. „Začalo sa to približne pred desiatimi rokmi, keď som mala priateľa z mediálnej sféry a naše spoločné fotografie sa objavovali na internete a ľudia mali potrebu to komentovať. Veľmi príjemné to nebolo a trvalo mi aj nejaký čas, kým som sa cez to dokázala preniesť a dokázala komunikovať túto vec na sociálnych sieťach,” priznala v markizáckom Teleráne.

Samo Tomeček a Kristy sa rozišli v roku 2018. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Kristína vyšla doslova s kožou na trh a opísala, ako trpela. „Žiaľ, sledovala som diskusie a komentáre, čítala som to, pozastavovala som sa nad tým. Bola to chyba, nebola to chyba, robia to takmer všetci. Úplne na začiatku som sa dokonca zapájala, mala som takú potrebu zastať sa seba samej, ale postupom času to prešlo. Dnes by som to však už nerobila, ale človek sa učí na vlastných chybách. Malo to na mňa však veľmi negatívny vplyv, skončila som aj na antidepresívach a to je skúsenosť, ktorú môžem posúvať ďalej tej mladšej generácii. Nie je to príjemné, ale treba o tom rozprávať. Dnes sme s kamarátkami skôr v štádiu, ktoré majú podobné problémy, keď máme potrebu zastávať sa ostatných,” pokračovala.

A hoci sa hovorí, že ľudia, ktorí vyzerajú dobre, nemajú potrebu druhých komentovať, nie je tomu tak. „Stretla som sa aj s takými, ktorí vyzerali dokonale a aj tak komentovali výzor druhých a mali potrebu terorizovať ostatných. Celé som to začala mať pod kontrolou vtedy, keď som sa naučila byť spokojná sama so sebou a veľmi mi pomohol profil na Instagrame plus size modelky Ashley Graham, ktorá je nádherná žena, a pomohli mi aj priatelia. S kamarátkou Celeste Buckingham nás spája aj téma bodyshaming, ktorej sa dodnes venujeme,” dodala.