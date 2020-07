,,Síce mi dnes všetci gratulujete k prvému výročiu svadby, ja vám musím oznámiť opak. Žiaľ, na základe zistenia z mojej strany veľmi vážnych určitých okolností sa s manželom rozchádzame,“ šokovala Eva presne pred rokom. Krízu sa im ale podarilo zažehnať a krátko na to oznámila, že čakajú bábätko. Blondínka presne 4. júla porodila chlapčeka, no za poriadne dramatických okolností. ,,4.7.2020 som trocha potrápil maminu akútnym cisárskym, už som však na svete a všetci sme chvalabohu v poriadku. Zotavujeme sa. Ďakujeme za všetky podporné spravy veľmi si to vážim. 2970g , 49cm, náš boží dar," napísala krátko po pôrode.

Eva Zelníková mala dramatický pôrod. Zdroj: Instagram E.Z.

Mamina je so svojím pokladom, synčekom Matteom už doma z nemocnice a pochválila sa aj spoločnými fotkami. ,,Musím úprimne povedať, že som fakt netušila, aká je materská dovolenka prvé týždne doslova veda... Všetko je pre mňa nové, nepoznané. Každý deň sa učím a študujem. Mattejko ma vytrhol zo sveta podnikateľky a ukazuje mi svet mamičky na materskej, ktorý je naozaj krásny, no zároveň určite nie jednoduchý," zverila sa Eva a opísala aj chvíle po akútnom cisárskom.

,,Akútny cisársky však nie je žiadna sranda.. Vstávať s rozrezaným bruchom k maličkému niekoľkokrát za noc plus objavovať svoje prsia a skúmať, ako do nich dostať mlieko, nie je vôbec jednoduché. Prišlo mi pár otázok a dotazov, ako sa cítim a či je podľa mňa lepšie ísť prirodzene alebo cisárskym. Za mňa jendoznačne prirodzene!Určite je to tiež veľmi náročné, ale predsa je to len telu prirodzený zásah ako cisársky a myslím si, že veľa žien si neuvedomuje, čo taká brušná operácia so sebou potom prináša. Ja chcem mať veľa detičiek, takže som bola veľmi smutná, keď som sa zobudila po cisárskom, ale napriek tomu verím, že ďalšie bábätko sa mi podarí ísť prirodzene. Nuž ale, všetko je v živote tak, ako má byť a teraz je pre mňa hlavné, že sme všetci v poriadku a zdraví," dodala.

