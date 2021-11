Emma Tekelyová vydala už svoju 10. knihu. Novinka s názvom Byť ženou je úžasné v každom veku prilákala na krst do kníhkupectva viaceré známe tváre. Moderátorkou večera bola Katka Brychtová.

Na snímke Katarína Brychtová a Miloš Bubán Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Hneď na úvod si k sebe zavolala Emmu Tekelyovú a začala ju pred všetkými spovedať. Zaujímalo ju, čo v knihe nájdeme. „Vieš, Katka, mne sa o novej knihe vždy hovorí ťažko, lebo ja do nej vložím seba a myslím si, že rozprávať o tom, aké sú tam kapitoly, si stačí otvoriť prvé štyri strany a tam nájdeš obsah. Tam je všetko povedané, myslím si, že je to zbytočné prezrádzať. Dôležité je, že žijeme v takých časoch, keď ženy ukazujú svoju silu a krásu v každom veku, a to je to posolstvo,” reagovala podráždene na jej otázku Emma. Katka mala však ďalšie otázky, ktoré Tekelyovú ešte viac naštartovali, napríklad pre akú vekovú kategóriu je kniha napísaná. „Katka, ty mi dávaš veľmi ťažké otázky, na ktoré ti ja neviem odpovedať. Nepíšem knihu s tým, že ju niekomu určujem,” okríkla ju spisovateľka.

„Prepáč mi tie ťažké otázky, Emika,” ospravedlnila sa Brychtová, ktorá sa však pýtala ďalej. Chcela ešte vedieť, či už má námet na ďalšiu knihu. „Katka, máš aj nejakú ďalšiu otázku? My sa o chvíľu pohádame,” reagovala už očividne nahnevaná Tekelyová, čím však pobavila všetkých hostí. Celé to zaklincoval legendárny hlásateľ a lekár Miloš Bubán, ktorý bol jedným z krstných rodičov. „Katka, tebe chcem len povedať, že teba Emma už nezavolá, lebo tie tvoje otázky sa jej nepáčili. Aby bolo jasné, ty si tu dnes poslednýkrát,” bavil sa Bubán. „Nič to, ja si doma poplačem,” dodala Brychtová s úsmevom.