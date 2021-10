Do super výberu SuperStar sa dostal aj syn Braňa Mojseja Braňo. Jeho otec bol na neho nesmierne pyšný a v kútiku duše istotne dúfal, že by to mohol v súťaži dotiahnuť poriadne ďaleko. Žiaľ, nestane sa tak. Čo mu pred porotou zlomilo väz?

Mladý Braňo sa pred porotu postavil s ďalšími troma chlapcami. Štvorica vyfasovala hit od Christiny Aguilery Fighter, ktorý si mohli prerobiť do štýlu, akého len chceli. Ich výkon však porotu absolútne nenadchol, skôr naopak, rozosmial. A tak všetci štyria v šou skončili. Čo na vypadnutie hovorí Braňo? Nemrzí ho to?

Braňo Mojsej ml. zo SuperStar vypadol. Zdroj: tv markíza

,,Je to o šťastí, niektorí dostali skladby, ktoré im sadli oveľa lepšie ako štyrom ´drevorubačom´ Christina Aguilera. Ale aj o tom je táto súťaž, ukáž a popasuj sa aj so skladbou, ktorá ti nesedí. Osobne by som si rád vypočul top 4 chlapcov tohto ročníka, že ako by to znelo. Nehovorím to vôbec ironicky, fakt by som to rád počul. Pustil som si aj live verziu tejto skladby a je oveľa ťažšia na spievanie a frázovanie, ako sa zdá,” povedal nám. A koho názor si najviac bral k srdcu?

Braňo Mojsej ml. zo SuperStar vypadol. Zdroj: tv markíza

,,Najviac ma zaujímal názor Paľa Haberu, ktorého kapely som veľký fanúšik už roky. Jeho kritika ma zaujímala najviac. Mariana poznám od malička, hrávali sme spolu FIFU na playstation, keď som nemal ani 10 rokov. Jeho som vnímal inak. Leoš Mareš mi príde veľmi vtipný a má podľa mňa svoje zaslúžené miesto v porote. Najmenej mi sadla Monika Bagárová, ale je to vec sympatie a mal som pocit, že to bolo vzájomné a nie je to preto, že mi dala NIE,” pokračoval Braňo. A čo na jeho vypadnutie hovorí otec Braňo Mojsej?

,,Nič špeciálne, len že ideme robiť to, čo doteraz - koncertovať a baviť ľudí." Myslí si, že aj takéto krátke pôsobenie mu môže pomôcť v kariére? ,,Uvidíme, čo to urobí ďalej, pokračujem ďalej v tom, čomu som sa venoval aj pred SuperStar, teda hraniu a koncertovaniu. Účasťou v SuperStar som o sebe chcel dat vedieť širšiemu publiku," dodal.

Prečítajte si tiež: