V júni to už bol presne rok, čo speváka a dirigenta Braňa Kostku navždy opustil jeho otec Pavel. Studenkovej partner sa stále iba ťažko vyrovnáva s jeho stratou, no život beží ďalej. Braňo sa po kultúrnych zákazoch pomaly vracia na koncertné pódiá a nedávno tak so svojou kapelou Fragile potešil všetkých ich fanúšikov. Skupina vystúpila pred pezinským publikom na nádvorí Šimák Zámku. Tam ho prišla, samozrejme, podporiť aj jeho polovička Zdena Studenková a nechýbala ani hudobníkova mama Eva. Treba uznať, že pani v rokoch je veľmi sympatická dáma a Zdenka si so „svokrou” určite dobre rozumie.

Zdena Studenková a Braňo Kostka. Zdroj: archív

