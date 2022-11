Napriek tomu, že hudobník Braňo Hronec mal v ostatnom čase už podlomené zdravie a bol umiestnený do domova seniorov, jeho smrť s rodinou a kamarátmi mimoriadne otriasla. „Neviem si ani predstaviť, ako sa to mohlo tak rýchlo stať, dlho bol vo vynikajúcej forme, stále hral. Naposledy som ich stretla s dcérou Zuzkou okolo Vianoc pred koronou v dobrej nálade, bola som šťastná, v akej je kondícii,“ povedala nám Marcella Molnárová. Zoznámili sa na konkurze v štúdiu spevákov populárnej hudby, keď mala necelých 14 rokov. „Vtedy mi povedal: Si veľmi pekná, ale musíš si zapamätať, že keď ideš na pódium, nesmieš tam stáť ako tekvica. A na to si spomeniem zakaždým, keď naň vchádzam.“ Ako sa nám podarilo zistiť zo zdroja z jeho okolia, hudobník mal trpieť Alzheimerovou chorobou.

Posledná rozlúčka s hudobníkom Braňom Hroncom (†81). Na snímke Peter Lipa. Zdroj: Matej Kalina

Smútočný obrad viedla evanjelická farárka, smútočným hosťom sa cez televízne obrazovky prihovoril rodinný priateľ Ľubomír Feldek. Sálou zneli kritikmi vysoko cenené úpravy ľudových piesní z pera Braňa Hronca ako Hore háj, dolu háj a na záver aj trocha džezu. S kamarátom sa prišli rozlúčiť aj hudobník Ľubo Belák, producent Štefan Wimmer, herec František Kovár s manželkou, klavirista Richard Rikkon, spevák Jozef Ivaška, Noro Mészároš, džezmen Peter Lipa a mnohí ďalší. „Svoju prvú pesničku Bolo to v stredu ráno som s ním nahral do televíznej hitparády, lebo Braňo mal hammond organ, ktorý bol do nej potrebný. Pre mňa to bol geniálny muzikant,” zaspomínal si Lipa. „Ja som zhodou okolností hral koncom 70. rokov s jeho bratom Vladom v Škandinávii, s ním sme boli až rodinní priatelia. Braňa som poznal z čias, keď sme s Modusom hrávali na Bernoláku. Nenavštevovali sme sa, ale boli sme celkom dobrí priatelia,“ povedal nám elánista Jano Baláž. Humorista Oliver Andrásy už spomínal, že sa s rodinou Braňa Hronca poznali 15 až 20 rokov a absolvovali spolu aj niekoľko dovoleniek. Najradšej sa však v pamäti vracia k návštevám u zosnulého hudobníka: „Pre mňa boli najkrajšie chvíle, keď sadol za klavír, mali také krídlo, on hral, kto vedel, spieval. To bolo jedinečné, nič také pekné som predtým ani potom nezažil.“

