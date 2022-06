Medzi hosťami boli speváčka Marcella Molnárová, manželia Golonkovci či Alena Heribanová s nemeckým priateľom Konradom Kreuzerom. Veľkým prekvapením bol príchod vdovy po spevákovi Mirovi Žbirkovi (†69) Katky. Spoločnosť jej robili speváčka Martha a manažér Rado Mešša. Katka siahla po poriadne odvážnom modeli, no zapózovať nechcela nikomu ani náhodou. Rýchlou chôdzou a so sklopenou hlavou vošla bez slova dnu. Na galavečer dorazila aj rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská s novým priateľom, hudobníkom Henry Tóthom.

Ako vždy, akciu prišiel podporiť aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorého sprevádzala partnerka Barbora Richterová. A keďže tá je už vo vysokom štádiu tehotenstva, vysoké teploty ju poriadne potrápili. Bývalá plavkyňa, ktorá čaká s Borisom už druhé dieťa, na prenose takmer zaspala. Program mal viac ako 2 hodiny a vo vydýchanej sále to nebolo práve najideálnejšie. Barbora viackrát ťukala do mobilu, pozerala sa naokolo po hosťoch, vybehla von z lóže a preč bola takmer 30 minút. Niet sa čomu čudovať. Už čoskoro sa z nej stane dvojnásobná mama a vydržať to v sále v obtiahnutých zlatých šatách by dalo zabrať každej žene, a to by nemusela byť ani tehotná.

Nikoho zrejme neprekvapilo, že galavečer moderovala Simona Simanová. Záštitu nad už renomovaným podujatím Slovenky prevzal aj Boris Kollár, o ktorom sa už dlhšie hovorí, že na blondínku má veľkú slabosť. Simona je dokonca aj neodmysliteľnou tvárou projektu Slovenský deň kroja, ktorý Kollár tiež podporuje. Dokonca, keď bol Kollár V Ríme na návšteve pápeža Františka, prítomná tam vtedy bola aj Simanová. Žeby jeho nová múza? Medzi ocenenými ženami boli aj moderátorka Aneta Parišová či speváčka Katka Knechtová. Po programe sa viacerí hostia odobrali na menšiu párty.

Prečítajte si tiež: