Písal sa rok 2010 a v Miss Universe SR o korunku krásy bojovala aj 18-ročná Alžbeta Ferencová. Boris Kollár vtedy sedel v porote a počas finále z nej vraj nevedel spustiť oči. Na afterparty, ako nedávno informoval týždenník PLUS 7 DNÍ, sa vtedajšia oficiálna partnerka Borisa Kollára Andrea Heringhová mohla iba prizerať, ako sa krútil okolo mladučkej Alžbety. Kráska sa pýšila mierami 80-60-85 a v zákulisí Miss sa o nej hovorilo ako o dvojníčke speváčky Alicie Keys.

Miss Universe 2010: Kollár bol na finálovom prenose s vtedajšou partnerkou Andeou Heringhovou. Zdroj: Ladislav Prikler

Ferencová na afterparty po Miss podľa spomínaného týždenníka nemala núdzu o pozornosť vplyvných mužov. Kollár nelenil a hoci pár metrov od neho sa bavili dve z matiek jeho detí, Andrea Heringhová aj Martina Sabbatini (predtým Štofaníková), s mladučkou finalistkou ochotne pózoval pred fotografmi. „Jednoznačne mala vyhrať, je to nádherná žena,“ hromžil vtedy nahlas. V kuloároch sa neskôr šírili dohady rôzneho druhu. Šepkalo sa, že Alžbeta sa zrazu pýši drahým šatníkom a dokonca aj to, že je tehotná. Nič z toho sa nikdy nepotvrdilo.

Alžbeta Ferencová ako Iveta. Zdroj: TV JOJ

Odvtedy ubehlo už dlhých 13 rokov. Borisa sme v sobotu stretli na Česko-Slovenskom plese v Prahe. A bez problémov sa vyjadril aj k tejto špekulácii. „To sú také reči! Mal som s ňou jednu fotografiu, keď bola misska, kde som bol aj s Andreou. Bol som vtedy v porote Miss. Urobil som si s ňou jednu fotografiu, a to bolo tak všetko,” povedal nám Kollár s tým, že odvtedy sa vôbec nestretli.

„Poznám ju len zbežne. Nevidel som ju 13 rokov a, bohužiaľ, všetci teraz hovoria o tom seriáli Iveta. Nevidel som ani jeden diel. Neviem na ňu dať ani recenziu, ani sa vyjadriť k seriálu, ale určite, keď budem mať trošku viac času, si to pozriem, lebo všetci o tom hovoria, tak to chcem tiež vidieť. Nebola to arogancia, keď som sa vyjadril k tejto téme do médií, že som to zatiaľ nevidel, no nevidel, lebo nemám čas! Maximálne si pozriem správy, lebo nemám čas vysedávať pred televízorom a pozerať seriály,” dodal.



