Romana Tabák (31) si nedávno opäť vyrobila hanbu, keď vtrhla na brífing strany SaS, aby šéfovi liberálov Richardovi Sulíkovi (54) povedala, že je najväčšia brzda a Bittó Cigánikovú (39) nazvala tepšou. No teraz zašla podľa šéfky zdravotníckeho výboru NR SR ešte ďalej. So spomínanou poslankyňou si skočili do vlasov priamo pred zrakmi ostatných návštevníkov jedného z bratislavských podnikov.

Cigániková bola s kamarátkami a manželom na koncerte, po ktorého skončení v nočných hodinách vraj prišla Tabák za ňou do podniku v bratislavskom Starom meste. „Počas jej nechutných verbálnych útokov sa mi darilo zachovať si chladnú hlavu a nedať sa vyprovokovať. Keďže sa skrývala v šiltovke, dala som jej ju dole, nech všetci vidia, aká ‚inteligencia‘ reprezentuje svojich voličov v parlamente,“ napísala saskárka na sociálnej sieti.

Poslankyňa Romana Tabák. Zdroj: facebook/romana tabak

Opačný názor na situáciu má údajná agresorka. „Celé si to vymyslela a klame,“ povedala Tabák pre Plus JEDEN DEŇ. V následnom rozhovore pre čas.sk dodala: „Zahnala sa na mňa po tvári, a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa dala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa upokojila.“ V závere dodala, že by Cigániková mala vyhľadať terapeuta a absolvovať test na drogy.

Na ich verejný konflikt zareagovala aj Silvia Kucherenko. "Toto nie je ani na smiech, ale na zaplakanie, čo to v tom parlamente máme! Toto je teda úroveň! Dve poslankyne sa pobijú v bare, otrasné! Ani jedna, ani druhá nemali na seba reagovať, ale diplomaticky, ako je príslušné a hodné ich "funkciám" sa k tomu postaviť. Inak je zvláštne, že to bolo také "čípoš" a na verejnosti z toho nie je žiadne video. Ale, ženy, vaša úroveň je tretia cenová..." vyjadrila sa Kucherenko na svojom Instagrame a následne fanúšikom položila otázku, či by sa obe mali vzdať poslaneckého mandátu. "Milé poslankyne, absentuje vám reprezentatívne správanie," dodala s tým, že 93% ľudí hlasovalo na jej profile za to, aby sa obe vzdali mandátu.



