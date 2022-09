Všetko sa začalo úplne nevinne. Počas nedeľného duelu sa Marek Fašiang farmárov pýtal, ako zvládajú úlohy. Baron sa okamžite pochválil, že on stíha ťažké práce na stavbách a ešte aj vypomáhať sluhom. „Pomohol si mi odniesť jedno vedro,“ ironicky poznamenal sluha Filip. Keď to Baron začul, takmer vyskočil z kože. Jeho hnev sa vystupňoval, keď sa vrátili naspäť na Farmu. Po Filipovi vrieskal ako najatý, nadával mu, označil ho za feťáka a začal sa mu vyhrážať, že si ho vonku chytí a narobí s ním poriadky. „Ja vypijem tri poldeci, ja do neho vojdem, ho rozpáram!“ kričal Imi na plné ústa. Nekonfliktný Fifo sa na neho iba usmieval a robil z rúk srdiečko. A to Barona „vyhecovalo“ ešte viac.

Filip sa zastrašiť nenechal. Baronovi a Kristiánovi neustále ukazoval srdiečka a usmieval sa na nich. Zdroj: TV Markíza

Jeho dobrý kamarát Kristián sa snažil Filipa tiež zastrašiť: „Keď si spravíš nepriateľov tu, nepriateľov mojich, nepriateľov Barona a tí ľudia – niektorí – nie sú takí ako my, že to budeme trpieť... príde za tebou, jednu ti pri*ebe a si mŕtvy, kamarát!“ Keď to ostatní počuli, ostali v šoku. „Môžeme sa prestať takto vyhrážať ľuďom?!” okríkla ho Viki. Vypätú situáciu sa snažila vyriešiť Alica. „Zaznamenala som vyhrážky fyzickým násilím, je to neprípustné. Cítite sa tu bezpečne?“ zisťovala od všetkých. „Ja sa k tvojim otázkam nebudem vyjadrovať. U mňa je to uzatvorené a je to tak, ako to je,“ odvrkol jej Baron. „Keď sa mi tu niekto celý deň vysmieva do ‚ksichtu‘ a provokuje ma 24/7, pre mňa je to celé hra, aby nás tu iba provokoval, nič viac v tom nevidím,“ dodal Imi. Kristián bol zhovorčivejší. „Nič sme mu nerobili, začal pri stole kyvkať na mňa, smiať sa, vyplazovať jazyk a robiť tie svoje grimasy, na ktoré je zvyknutý. Ja takéto poníženie neznesiem a určite sa mu pomstím v dueli,“ vysvetlil situáciu.

Baron v šou Farma definitívne skončil. Zdroj: TV Markíza

„Áno, ja sa na nich smejem, pretože ak niekomu prekáža taká maličkosť, tak mňa to celkom baví. Ja sa na tom zabávam, lebo to neviem pochopiť,“ pridal sa do debaty Fifo a to už Barona vytočilo do vývrtky. „Počúvaj ma sem, ty fialová kráľovná, keď my sedíme, prídeš k nám a začneš sa nám do ‚ksichtu‘ vysmievať a provokovať nás a neustále rýpeš, rýpeš, rýpeš, už ten pohár začína pretekať. Keď sa rozbije, tak je problém. Ja sa ti nevyhrážam, takže sa tu nehraj na chrumkavého,“ vrieskal po ňom Baron a Filip.

Keď Alica „zaliezla“ do stola, Baron pokračoval v urážaní. „Ja tu nebudem, že transvestita sa mi smeje do ‚ksichtu‘. Zmizni, ty hnoj, lebo ťa ostrihám! Choď do matky pi*e, choď preč odo mňa, ti hovorím, lebo môžeš mať aj tri metre a ti ‚odkusnem‘ hlavu!” vrieskal po Filipovi. „,Kusni‘ si, daj si. Ja som bol ticho, tak prečo do mňa skáče?! To je dobrá výchova, že žumpa a transvestita druhým hovoriť!“ nedal sa Fifo.

Následne sa Baron, ktorého Alex určila za sluhu, začal správať ako hotový blázon. Dostrihal si sluhovský mundúr, napísal si naň „Baron Restaurant“ a vynikajúco sa na tom zabával. Situácia sa opäť brutálne vyostrila, keď nastal čas obeda. Giuliana naložila svojmu Šimonovi kopcovitú porciu halušiek a provokačne zahlásila, že ostatným sa zrejme neujde. Farmárka týždňa Alex jej prikývla a povedala, že keď niekto málo robil, nemá prečo jesť. Keď to Baron počul a zbadal, vybuchla v ňom sopka. „Zas*aná ku*va!“ vrieskal na adresu Alex. O krátku chvíľu sa už na statku objavilo terénne auto so štábom. „Idete po mňa? Dobre. Môžem si zobrať veci?“ prihovoril sa im Baron. O pár minút už kufor vykladal do auta a bez možnosti rozlúčky ho odviezli preč. V šou tak definitívne skončil. „V reality šou Farma prišlo k slovným vyhrážkam fyzickou likvidáciou zo strany účastníka šou Imricha Štefánika prezývaného Baron voči ďalšiemu účastníkovi šou - Filipovi Jánošovi, čo je absolútne neprípustné. TV Markíza sa dištancuje od akejkoľvek formy násilia, či zastrašovania, a preto pristúpila k okamžitému vylúčeniu Barona z reality šou Farma. Okrem tohto zásadného porušenia pravidiel sa daný účastník šou dopustil ďalšieho neprípustného správania, čo tiež uvidia diváci dnes večer,“ znie stanovisko Markízy.

