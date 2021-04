Najnovšia pätica súťažiacich v šou Bez servítky opäť stojí za to. Diváci s napätím sledovali, čo predvedie najmladší účastník relácie Patrik (20), keďže sa netajil tým, že k tomu nemá vôbec vzťah. No výsledok ich totálne šokoval.

Očakáva sa, že keď sa niekto prihlási do šou o varení, vie aspoň niečo chutné pripraviť. Mladý Patrik, ktorý má plastiku nosa a napichané pery, sa však do šou nanominoval iba preto, aby sa zviditeľnil. Aj preto sa jeho utorkové „varenie” skončilo katastrofou.

Relácia Bez servítky. Zdroj: tv joj

Mal problémy očistiť a nastrúhať zeleninu a keby mu na pomoc neprišla kamarátka, asi by ani nedovaril. Skalní fanúšikovia pri obrazovkách takmer vyskočili z kože. „Desaťročné dieťa vie lepšie čistiť zemiaky. Nemusí vedieť variť, ale ísť do gastro súťaže a kaziť ju?” reagoval divák Miro. „Tento ,blbeček‘ je absolútny výsmech JOJ-ky a normálnym slušným pracujúcim ľuďom. Odkiaľ 20-ročný sopliak, ktorý je úplne mimo, zobral na také bývanie a ešte ho tu idete prezentovať, keď nič nevie,” napísal udivený Martin. Diváci dali jasne najavo, že by mal väčšie uplatnenie v inej relácii. „Ten nech sa prihlási do súťaže o estetické operácie a nie do relácie o varení.”