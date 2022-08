FOTO Attila Végh dostal po Let‘s Dance flek v ĎALŠEJ šou: Vieme, kde sa objaví ×

Nie je to tak dávno, čo zápasník MMA Attila Végh (36) hopsal na tanečnom parkete a zabŕdol tak do sveta šoubiznisu. Majster bojových umení najnovšie mieri do ďalšej televíznej šou.